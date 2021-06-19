{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в Калининграде локализовали на площади около 800 кв. м

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Пожар на территории завода компании "Мираторг" в Калининграде локализован. Общая площадь пожара составила порядка 800 кв м, пострадавших нет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожар локализован на площади порядка 800 кв м", - сказал представитель ведомства, добавив, что пострадавших в результате пожара нет.

В тушении пожара было задействовано в общей сложности более 100 человек и 40 единиц техники, в том числе 80 человек и 19 единиц техники от МЧС, уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, днем в субботу произошло возгорание в котельной на площади 400 кв. м на территории компании "Мираторг Запад".

Теги
РоссияКалининградская область
Пожар на складе с пиротехникой в Москве локализовали
Один человек обратился за медицинской помощью
Пожар на складе с пиротехникой в Москве локализовали
Читать полностью