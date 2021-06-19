В Ингушетии госпитализировали пять человек после ДТП с машиной скорой помощи

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. Машина скорой медицинской помощи в Ингушетии столкнулась с легковым автомобилем, в результате были госпитализированы пять человек, говорится в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.

"Прокуратура Сунженского района организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим днем 19 июня в городе Сунжа. Установлено, что легковой автомобиль "Лада-Приора" столкнулся с машиной скорой медицинской помощи. На момент дорожно-транспортного происшествия в автомобилях находилось восемь человек, в том числе несовершеннолетняя 2005 года рождения, которые доставлены в медицинские учреждения республики, пятеро из них были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

"В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Одновременно с этим прокуратура контролирует доследственную проверку по факту ДТП. Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль", - добавили в пресс-службе.