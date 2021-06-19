Девочка-подросток утонула во время отдыха с родителями на пляже у озера в Орле

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Девочка 12 лет утонула в озере в Орле во время отдыха с родителями. Тело ребенка обнаружили спасатели, сообщили ТАСС в субботу в ГУ МЧС по Орловской области.

"Девочка 2009 года рождения отдыхала с родителями. Видимо, пошла купаться, затем родители забеспокоились, ее не обнаружили, позвонили в службу спасения. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело в воде, после чего передали его сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел на оборудованном пляже на озере Светлая Жизнь в Орле.