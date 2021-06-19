Число жертв утечки газа на водоочистной станции в Чехии возросло до трех

ПРАГА, 19 июня. /ТАСС/. Число жертв утечки ядовитого газа на водоочистной станции в городе Пльзень на западе Чехии, произошедшей в пятницу, возросло до трех человек. Об этом сообщила в субботу журналистам администратор Факультетской больницы Пльзеня Либуше Куфнерова.

"В субботу в Факультетской больнице умер один из двух госпитализированных после ЧП на водоочистной станции ее сотрудников. Таким образом, количество жертв аварии возросло до трех человек. Двое погибли во время нее. Состояние находящегося в клинике пострадавшего стабильное и не вызывает беспокойства у врачей", - сказала Куфнерова.

Расследованием причин ЧП на водоочистной станции, по ее словам, занимается полиция, которая должна установить виновных в гибели людей.