Пожар на складе пиротехники в центре Москвы не представляет угрозы для комплекса "Лужники"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы не представляет угрозы для спорткомплекса "Лужники". Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Угрозы перехода огня с горящего склада пиротехники на Лужнецкой набережной на спорткомплекс "Лужники" нет", - сказал собеседник агентства.

Днем в субботу на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4, начался пожар в одноэтажном здании. Пожарные работают с соблюдением мер безопасности. По предварительным данным, площадь пожара - 150 кв. м. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горит склад с пиротехникой, раздаются множественные взрывы. Огонь с горящего строения перекинулся на соседнее здание. Пожар тушат по третьему номеру сложности из пяти возможных. К тушению привлечены два вертолета Ка-32А, они оборудованы специальным водосливным устройством, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно. Сотрудники ГИБДД перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной из-за пожара.