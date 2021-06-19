Пятеро пострадавших при крушении самолета в Кузбассе находятся в реанимации

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Пятеро спортсменов, пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области, находятся в реанимации, они прооперированы, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале в субботу по итогам визита в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

"В областном Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком находятся 11 спортсменов, пять из них в реанимации, все прооперированы. Помощь оказывается в полном объеме. Шесть человек находятся в обычных палатах, их состояние гораздо лучше. Еще два человека после осмотра от госпитализации отказались и двое находятся в Кемерово - в городской больнице №3. Я поеду посмотрю их в том числе", - сказал Цивилев.

Он отметил, что врачи делают все возможное для восстановления здоровья пострадавших парашютистов. "Спортсмены очень волевые люди и, несмотря на трагизм, настроены по-боевому, мечтают быстро восстановиться и опять в небо", - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС сообщили, что, по уточненным данным, после крушения госпитализированы 13 человек из 15 пострадавших. Двое после осмотра медиками были направлены на амбулаторное лечение.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел в субботу крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек. Ранее в Центре медицины катастроф Кузбасса сообщали о госпитализации одиннадцати пострадавших при крушении самолета.