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Обвиняемого в убийстве девушки подростка в Пензенской области заключили под стражу

Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность 17-летнего подростка к совершению убийства

ТАСС, 19 июня. Суд в Мокшанском районе Пензенской области заключил под стражу подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девушки, сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями собраны доказательства, подтверждающие причастность 17-летнего подростка к совершению убийства несовершеннолетней. Задержанному 2004 года рождения предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Тело 15-летней девушки обнаружили в рабочем поселке Мокшан в ночь на 18 июня. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По предварительным данным областной прокуратуры, девушка находилась в компании молодых людей, после прогулки молодой человек решил проводить ее домой. У них возник конфликт, в ходе которого юноша нанес девушке смертельные травмы.

По поручению прокурора области организована проверка работы органов системы профилактики. Следствие также даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности.

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РоссияПензенская область
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