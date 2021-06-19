Обвиняемого в убийстве девушки подростка в Пензенской области заключили под стражу

ТАСС, 19 июня. Суд в Мокшанском районе Пензенской области заключил под стражу подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девушки, сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями собраны доказательства, подтверждающие причастность 17-летнего подростка к совершению убийства несовершеннолетней. Задержанному 2004 года рождения предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Тело 15-летней девушки обнаружили в рабочем поселке Мокшан в ночь на 18 июня. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По предварительным данным областной прокуратуры, девушка находилась в компании молодых людей, после прогулки молодой человек решил проводить ее домой. У них возник конфликт, в ходе которого юноша нанес девушке смертельные травмы.

По поручению прокурора области организована проверка работы органов системы профилактики. Следствие также даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности.