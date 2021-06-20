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Три человека погибли в ДТП в Архангельской области

Четырех человек доставили в больницу

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в аварии на автодороге Вельск - Шангалы в Устьянском районе Архангельской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного УМВД.

"В дорожно-транспортном происшествии в Устьянском районе погибли три человека, четверо травмированы ", - сказали в пресс-службе.

Водитель кроссовера "Хендэ" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной "Шевроле". В результате аварии два пассажира "Хендай" погибли на месте, еще два пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир "Шевроле". Четыре человека доставлены в больницу. Водитель "Шевроле" умер.

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