В Приамурье девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за паводка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Циклон, принесший дожди на территорию Амурской области на этой неделе, привел к ухудшению паводковой обстановки в Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах, без транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.

"Частично подтоплены 15 участков автомобильных дорог Амурской области: в Зейском районе - девять, в Магдагачинском районе - пять, в Сковородинском районе - одна. <…> Без автотранспортного сообщения остались девять населенных пунктов. <…> По информации администраций, тяжелобольных жителей нет, имеется запас продуктов питания и медикаментов", - говорится в сообщении.

В связи со сложной паводковой ситуацией на территориях Сковородинского и Зейского районов введен режим чрезвычайной ситуации. В Зейском районе зона ЧС затрагивает территории четырех населенных пунктов. Уровень воды в реке Правый Уркан снижается, подтопленные административные здания и приусадебные участки освобождаются от воды. В целях обеспечения жизнедеятельности населения спасатели организовали лодочные переправы в селах Ивановка, Амуро-Балтийск, Черняево и Игнашино.

В Амурской области при прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и на территории КНР, фиксируются резкие подъемы уровня воды на реке Амур на 2-3 м в сутки. Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, подъемы уровня воды в Амуре на территории Приамурья продолжатся, ожидается подъем до отметок опасного явления и выше.