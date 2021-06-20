{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AP: трое детей и взрослый пострадали при стрельбе в Торонто

Двое детей находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 20 июня. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы на детском празднике по случаю дня рождения в канадском городе Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на инспектора городской полиции Келли Скиннер.

По ее данным, в результате стрельбы были ранены годовалый и одиннадцатилетний мальчики, а также пятилетняя девочка. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, третий получил незначительные травмы. Кроме того, огнестрельные ранения получил 23-летний мужчина.

Скиннер заявила, что полиция ищет "нескольких подозреваемых". Другие подробности инцидента пока не раскрываются.

Теги
Канада
Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" на Урале выросла до 63 га
За сутки она увеличилась почти на 20%
Читать полностью