В Иркутске произошел пожар в здании с хлебобулочным производством

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на производстве хлебобулочных изделий в одном из административных зданий Иркутска, он локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Иркутской области.

"Сегодня в 12:15 (7:00 мск) поступило сообщение о пожаре в производственном здании с административными помещениями (изготовление хлебобулочных изделий) в Иркутске по улице Батарейной, 49. Локализован в 14:27 (9:27 мск) на площади 1 тыс. кв. м, горела кровля по всей площади", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что погибших и травмированных в результате пожара нет. На месте работают шесть единиц техники и более 20 человек.

"Причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.