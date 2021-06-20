При столкновении двух автомобилей на перекрестке в Кирове пострадали семь человек

ТАСС, 20 июня. Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Кирове, в результате аварии оба водителя и пять пассажиров получили травмы. Об этом сообщила ГИБДД по региону в группе в "ВКонтакте".

"20 июня в 03:35 в Кирове на перекрестке улиц Проезжая и Луначарского произошло столкновение автомобилей Hyundai Solaris под управлением 20-летней девушки и Audi 80 под управлением 21-летнего молодого человека. В результате происшествия семь человек получили травмы, оба водителя и пять пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства происшествия.