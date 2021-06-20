Спасатели эвакуировали 25 человек из девятиэтажного дома в Пензе из-за взрыва газа

ТАСС, 20 июня. Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Пензе, спасатели эвакуировали 25 человек из одного подъезда. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

"Произошел хлопок газа на кухне в четырехкомнатной квартире на шестом этаже девятиэтажного панельного дома (1974 года постройки, всего три подъезда, 105 квартир). В квартире находилось два человека. Погибших, пострадавших нет <…> Проведена эвакуация 25 человек (детей нет) из одного подъезда", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило около 10:00 в воскресенье. В результате в квартире повреждены рама оконного проема на кухне, входная дверь и остекление одной из межкомнатных дверей, деформирована гибкая подводка к газовой плите. Как уточняется в сообщении, сотрудниками АО "Метан" перекрыта подача газа в поврежденную квартиру.