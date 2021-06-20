Автомобиль перевернулся в Кировской области

ТАСС, 20 июня. Автомобиль ВАЗ-21102 съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Кировской области. В результате ДТП один человек погиб и пятеро получили травмы. Об этом сообщается в воскресенье в группе ГИБДД по региону в "ВКонтакте".

"20 июня в 04:50 в Свечинском районе на 447-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь водитель автомобиля ВАЗ-21102 съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия один человек погиб и пять травмированы", - сообщает ведомство.

По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства ДТП.