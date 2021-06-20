На пожаре в жилом доме в Красноярске погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Пожар в четырехквартирном жилом доме произошел в Красноярске, при тушении обнаружены двое погибших, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю в воскресенье.

"В 15:37 (11:37 мск) поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме на улице Туристская, 30. Площадь пожара увеличилась со 100 кв. м до 200 кв. м. Обнаружены двое погибших", - сообщили в пресс-службе.

Возгорание локализовано. "В 17:05 (13:05 мск) локализация пожара на площади 200 кв. м. К реагированию на вызов привлечено 36 человек и 12 единиц техники", - добавили в ведомстве.