СК возбудил дело об убийстве после массовой драки с участием 30 человек в баре под Тулой

ТАСС, 20 июня. Уголовное дело возбуждено после убийства 26-летнего мужчины во время массовой драки с участием 30 человек в одном из баров города Советска Тульской области. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает в воскресенье следственное управление СК по региону.

"Ночью 20 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в Щекинской районной больнице 26-летнего мужчины, доставленного из Советска с резаными ранами грудной клетки и спины. По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в воскресенье ночью в баре при лодочной станции на улице Советская в ходе массовой драки с участием около 30 человек, возникшей после конфликта двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний местный житель нанес несколько ударов ножом 26-летнему жителю города Щекино. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.