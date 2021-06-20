Жительница Красноярска заставила ребенка извиняться на коленях перед ее сыном

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Следователи в Красноярском крае проводят проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором местная жительница заставила ребенка встать на колени и извиниться перед ее сыном. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"20 июня в одной из социальных сетей размещен видеоматериал, свидетельствующий о том, что в Красноярске женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. Кроме того, мужчина, предположительно, сожитель женщины, затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка", - говорится в сообщении.

Следователи установят всех участников конфликта.