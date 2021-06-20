В ДТП в Ульяновской области пострадали семь человек

ТАСС, 20 июня. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Мелекесском районе Ульяновской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.

"По предварительной информации, в ДТП пострадали семь человек, среди которых несколько детей. Пострадавшие госпитализированы. ДТП произошло с участием двум автомашин возле села Чувашское Аппаково Мелекесского района", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.