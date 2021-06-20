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В ДТП в Ульяновской области пострадали семь человек

Среди них несколько детей

ТАСС, 20 июня. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Мелекесском районе Ульяновской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по региону.

"По предварительной информации, в ДТП пострадали семь человек, среди которых несколько детей. Пострадавшие госпитализированы. ДТП произошло с участием двум автомашин возле села Чувашское Аппаково Мелекесского района", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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РоссияУльяновская область
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