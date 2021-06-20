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Топливо разлилось в акватории Волги у Казани в результате затопления судна

Топливо разлилось, по предварительным данным, на площади около 200 кв. м, сообщил источник в администрации региона

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пришвартованное к берегу судно затонуло в Казани, топливо попало в акваторию Волги, сообщается на станице профессионального аварийно-спасательного формирования "Регионспас" в Instagram.

"В районе улицы Магистральной в городе Казань затонуло судно, происходит вылив топлива в акваторию реки Волга, объем и площадь уточняются", - сказано в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в администрации региона, топливо разлилось, по предварительным данным, на площади около 200 кв. м. Судно принадлежит частному лицу, а информация о произошедшем передана по подведомственности объекта в Росприроднадзор.

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