Топливо разлилось в акватории Волги у Казани в результате затопления судна

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пришвартованное к берегу судно затонуло в Казани, топливо попало в акваторию Волги, сообщается на станице профессионального аварийно-спасательного формирования "Регионспас" в Instagram.

"В районе улицы Магистральной в городе Казань затонуло судно, происходит вылив топлива в акваторию реки Волга, объем и площадь уточняются", - сказано в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в администрации региона, топливо разлилось, по предварительным данным, на площади около 200 кв. м. Судно принадлежит частному лицу, а информация о произошедшем передана по подведомственности объекта в Росприроднадзор.