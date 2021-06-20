Дерево после штормового ветра упало на мать с ребенком на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сильный порывистый ветер в Свердловской области повалил дерево на отдыхающую семью, от полученных травм женщина скончалась, ребенок госпитализирован. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

"Участниками истории со столь печальным финалом стали члены молодой семьи: муж, жена и двое детей. Они отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла. Дочь с предварительным диагнозом перелом руки и иными травмами доставлена в больницу. Врачи оказывают ей сейчас необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

Следственным отделом по городу Сысерти СК РФ по факту случившегося инцидента проводится доследственная проверка. По предварительным данным, падение дерева произошло из-за сильного порыва ветра. "Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, также будет выясняться в ходе судмедэкспертизы", - сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Трагедия произошла на территории оленьей фермы Бархатные рога в Сысертском районе, куда семья приехала, чтобы погулять и покормить животных. Прокуратура проверит соблюдение законодательства на предмет организации безопасного оказания услуг на территории фермы.

Ветреная погода наблюдается на территории Свердловской области в последние дни, 20 июня порывы местами достигают 23 м/с. ГУ МЧС регулярно рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды.