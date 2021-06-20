После штормового ветра около 50 тыс. свердловчан остались без электроснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Штормовой ветер с порывами до 25 м/с стал причиной отключений на электросетях в Свердловской области. Почти 50 тыс. человек остались без электроснабжения, сообщили в воскресенье в Министерстве энергетики РФ.

"В Свердловской области из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с происходят отключения на электросетях, без электроснабжения остались 49 200 человек. Восстановительные работы ведет 71 бригада энергетиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "МРСК Урала" (входит в компанию "Россети") сообщили, стихия оставила без электроснабжения в том числе 7,6 тыс. клиентов компании "Россети Урал". Специалисты производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным схемам, а также обходят все энергообъекты для установления мест повреждений и их ликвидации. Отмечается, что особый режим работы объявлен в "Свердловэнерго", сформированы аварийно-восстановительные бригады.

Технологические нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряда других районов, сообщили в "МРСК Урала".