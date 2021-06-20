При лобовом столкновении легковушек в Адыгее погибли четыре человека

МАЙКОП, 20 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще трое госпитализированы в после лобового столкновения двух легковых автомобилей в Гиагинском районе Адыгеи в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В результате лобового столкновения двух автомобилей - отечественного производства и иномарки - погибли четверо и пострадали трое человек <...> Врачи продолжают бороться за жизнь остальных троих госпитализированных. Детей среди погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Усиленная следственно-оперативная группа, непосредственно руководит которой замминистра по следствию Александр Евсеев, совместно с Госавтоинспекцией продолжает работу на месте ДТП.

Участок дороги для проезда транспорта временно закрыт, безопасность обеспечивается дополнительными нарядами дорожно-патрульной службы.

"На месте ДТП побывал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, власти взяли на контроль вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим", - добавили в пресс-службе ведомства.