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Полигон ТКО загорелся в Уфимском районе Башкирии

Возгорание произошло у поселка Новые Черкассы

ТАСС, 20 июня. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов у поселка Новые Черкассы Уфимского района Башкирии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Уфимский район, пос. Н. Черкассы, произошел пожар на полигоне ТКО МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" на площади 0,015 га", - сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, на месте работают силы и средства управления пожарной охраны Уфы, привлечена техника обслуживающей организации и администрации города. Локализация произведена на площади 0,035 га. Общая площадь полигона 50 га.

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