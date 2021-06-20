Пожар возник на промышленном предприятии в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на территории "Красногвардейского леспромхоза" в Свердловской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Спасателям пока не удается локализовать огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На территории "Красногвардейского леспромхоза" горят сухая трава, мусор, древесный уголь на открытой площадке и 15 гаражей. Предварительная площадь пожара составляет 1, 5 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует плотная застройка и порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на цех по производству древесного угля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация о пострадавших не поступала.

В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 26 человек личного состава, добавили в ГУ МЧС. Также к месту возгорания прибыл пожарный поезд.