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Свыше 54 тыс. пользователей на западе Мексики остались без электричества из-за шторма

Ожидается, что энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме в ближайшее время

МЕХИКО, 20 июня. /ТАСС/. Тропический шторм "Долорес" оставил без энергоснабжения 54,4 тыс. пользователей в штатах Колима, Мичоакан, Наярит, Синалоа и Халиско на западе Мексики. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте Федеральная комиссия по электричеству (CFE).

"К настоящему моменту шторм затронул 54 399 пользователей, благодаря работе сотрудников CFE удалось восстановить подачу [электричества] для 91,3% из них", - говорится в заявлении ведомства. В ремонте поврежденных электросетей были задействованы свыше 1,1 тыс. человек и более 500 единиц техники. Ожидается, что энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме в ближайшее время.

Шторм принес сильные дожди, вызвавшие подтопления и сход оползней в ряде районов в штатах Мичоакан и Герреро. Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

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