Предупреждение о пожарной опасности объявили на юге Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Синоптики в понедельник в связи с высокой пожарной опасностью объявили на 22-25 июня предупреждение в Долинском районе на юге Сахалина. Об этом сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 22 по 25 июня в Долинском районе ожидается высокая пожарная опасность", - рассказали в управлении и добавили, что на всем юге Сахалина сейчас может повыситься пожарная опасность.

По данным синоптиков, причиной стали погодные условия. В ближайшие дни на юге острова не ожидается никаких осадков, температура воздуха достигнет плюс 25 градусов. Сейчас на острове солнечная погода без дождей и ветров, температура воздуха в Южно-Сахалинске держится на отметке плюс 20 градусов.