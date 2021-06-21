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Семилетний мальчик пропал в поселке Абан Красноярского края

Ребенок уехал из дома на велосипеде накануне и до настоящего времени домой не вернулся

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Полиция ищет семилетнего мальчика в поселке Абан в Красноярском крае. Ребенок пропал днем в воскресенье, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Утром в дежурную часть ОМВД России по Абанскому району поступило сообщение от отца семилетнего мальчика о том, что его сын накануне около 14:00 уехал из дома на велосипеде и до настоящего времени домой не вернулся", - сообщили в ведомстве.

Созданы поисковые группы в составе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковых уполномоченных. Ориентировка на ребенка разослана по всем нарядам полиции.

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