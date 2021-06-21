Специалисты проверили сообщения о взрывных устройствах в четырех ТЦ Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты полиции и МЧС проверили сообщения о взрывных устройствах, заложенных в четырех торговых центрах во Владивостоке. Как сообщил ТАСС в ЕДДС города, ни одно из них не подтвердилось.

"Все ТЦ проверены, взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в ЕДДС.

Ранее, письма с предупреждениями о минировании поступили в четыре торговых центра Владивостока: малый ГУМ, Центральный ГУМ, центр "БУМ" и ТЦ "Сотка". Сообщения поступили по электронной почте руководителям торговых центров.