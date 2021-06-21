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Специалисты проверили сообщения о взрывных устройствах в четырех ТЦ Владивостока

Информация о минировании оказалась ложной

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты полиции и МЧС проверили сообщения о взрывных устройствах, заложенных в четырех торговых центрах во Владивостоке. Как сообщил ТАСС в ЕДДС города, ни одно из них не подтвердилось.

"Все ТЦ проверены, взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в ЕДДС.

Ранее, письма с предупреждениями о минировании поступили в четыре торговых центра Владивостока: малый ГУМ, Центральный ГУМ, центр "БУМ" и ТЦ "Сотка". Сообщения поступили по электронной почте руководителям торговых центров.

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