Более 290 домов и 680 приусадебных участков подтопило в Забайкалье

ТАСС, 21 июня. Количество подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Забайкальском крае в понедельник составляет 979 территорий в 23 населенных пунктах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В воскресенье сообщалось, что из-за дождевого паводка в Забайкалье подтопило 284 жилых дома и 486 приусадебных участка в 19 населенных пунктах. Помимо этого, разрушились восемь деревянных мостов, частично подтопило 10 участков автодорог.

"На территории восьми муниципальных районов Забайкальского края в 23 населенных пунктах подтоплено 298 жилых домов, подтоплено 681 приусадебных участков", - рассказали в пресс-службе региона.

По последним данным краевых властей, разрушено девять деревянных мостов, остаются частично подтопленными 10 участков автодорог общей протяженностью 6,1 тыс. метров. Всего развернуто пять пунктов временного размещения вместимостью 700 человек. Сейчас там размещено 103 человека, в том числе 24 ребенка.

Сейчас в Забайкальском крае все еще держится дождливая погода, ветра нет. Температура воздуха в Чите - плюс 22 градуса.