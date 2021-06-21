В Улан-Удэ продлили запрет на пребывание людей в лесах из-за пожароопасной обстановки

УЛАН-УДЭ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ продлили запрет на пребывание людей в пригородных лесах из-за сложной обстановки в связи с пожарами. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе местной администрации.

"С 23 июня по 13 июля в лесах Улан-Удэ ограничено пребывание людей, запрещен въезд транспортных средств, проведение определенных видов работ в связи с пожароопасной обстановкой. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до 5 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов города ограничено. "Категорически запрещено в лесах разводить костры, проводить сельхозпалы, готовить пищу на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях", - уточнили в мэрии.

По прогнозам Бурятгидромета, на этой неделе на территории республики сохранится жаркая сухая погода, воздух будет прогреваться до плюс 30 градусов. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в большинстве районов.

С 19 апреля на территории Бурятии действует особый противопожарный режим. По оперативным данным, за последние сутки в республике произошли два лесных пожара в Заиграевском и Прибайкальском районах: из-за сухой грозы и неосторожного обращения с огнем. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 86 лесных пожаров на общей площади 1,3 тыс. га.