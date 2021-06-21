Почти 500 пьяных водителей задержаны в Москве за неделю

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции за минувшую неделю задержали в Москве почти 500 пьяных водителей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В период с 14 по 20 июня сотрудниками ДПС выявлен и пресечен 471 факт управления транспортными средствами лицами в нетрезвом состоянии. При этом 218 отказались выполнять требование о прохождении процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в ГИБДД, задержаны 25 нетрезвых водителей, которые были лишены прав за аналогичное нарушение. Им грозит уголовная ответственность по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). В Госавтоинспекции призвали не садиться за руль в нетрезвом виде, не подвергать опасности не только свою, но и жизни других людей.