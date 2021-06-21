Архангельский суд приговорил к 8,5 года колонии мужчину, облившего ребенка кипятком

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Архангельский областной суд приговорил к 8,5 года колонии строгого режима 49-летнего жителя Котласа, облившего кипятком двухлетнюю девочку. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы суда.

"Архангельский областной суд постановил апелляционный приговор по делу о покушении на убийство двухлетней девочки с особой жестокостью. Отягчающим наказание обстоятельством коллегия признала совершение осужденным преступления в состоянии алкогольного опьянения. Назначенное Архангельским областным судом наказание - восемь с половиной лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ночь на 16 июля 2020 года обвиняемый дважды облил свою сожительницу и двухлетнюю девочку знакомых, оставленную ночевать, кипятком из чайника. У ребенка диагностировали ожоговые раны 15% тела, признаки ожогового шока. В суде интересы ребенка представлял сотрудник органов опеки.

Ранее суд первой инстанции признал подсудимого виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего, с собой жестокостью п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ и назначил ему три года лишения свободы в колонии-поселении. Областной суд отменил приговор суда первой инстанции и квалифицировал действия как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью.