В Мордовии возбудили дело о мошенничестве и побоях в доме престарелых

ТАСС, 21 июня. Следственные органы Республики Мордовия возбудили уголовное дело о мошенничестве с квартирой пенсионерки и избиении ее в доме престарелых. Об этом сообщили в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 116 УК РФ "Мошенничество", "Побои", по публикации СМИ о нарушении прав пенсионерки, проживающей в доме престарелых", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2008 и 2009 году во время нахождения в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Саранске местная жительница уполномочила мужчину, аффилированного к администрации указанного учреждения, приватизировать и продать от ее имени квартиру. В результате право собственности на жилое помещение было оформлено на мужчину, но денег от сделки собственница квартиры не получила. В настоящее время 73-летняя пенсионерка вынуждена проживать в доме престарелых, так как своего жилья у нее не имеется.

"Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям работницы учреждения, которая 9 июня текущего года несколько раз ударила пенсионерку рукой по голове", - добавили в ведомстве.