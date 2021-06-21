В КЧР задержали двух инструкторов после гибели туристов во время сплава на катамаранах

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Двое инструкторов задержаны после гибели туристов при опрокидывании катамаранов на реке Кубань в Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Карачаево-Черкесии.

"Следственными органами СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике задержаны 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решается вопрос об аресте задержанных.

В пятницу группа туристов из 14 человек из Московской области сплавлялась на катамаранах по реке Кубань. В результате опрокидывания катамаранов один человек погиб, 12 выбрались на берег, тело второго туриста было найдено спасателями позже. Восемь человек были доставлены в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу, семь человек после осмотра отпущены домой. Прокуратура региона начала проверку после происшествия, СК возбудил уголовное дело.