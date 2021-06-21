В Дагестане чиновница стала фигуранткой пяти уголовных дел о лжеинвалидности

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили пять уголовных дел о превышении должностных полномочий в отношении исполняющей обязанности руководителя бюро № 29 Федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"В 2016 году подозреваемая, по версии следствия, исполняя обязанности руководителя бюро медико-социальной экспертизы, выходя за пределы своих полномочий, единолично увеличила и установила срок инвалидности пятерым местным жителям, подписав и заверив печатью учреждения выписки из актов освидетельствования граждан. На основании этих выписок с 2017 по 2020 год эти лица необоснованно получили выплаты в размере от 800 тыс. рублей до 1,14 млн рублей", - сообщил представитель следствия.

По его словам, в ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного действиями подозреваемой отделению Пенсионного фонда России по Республике Дагестан.