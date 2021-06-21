На Ставрополье арестовали бывшего директора школы, подозреваемого в попытке совращения

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца бывшего директора школы Благодарненского городского округа Ставрополья, подозреваемого в склонении к интиму девушки-подростка. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал представитель следственного управления.

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера"). По данным следствия, в мае 2021 года подозреваемый заставлял 15-летнюю девочку вступить с ним в интимные отношения, обещая ей материальную помощь.

Глава округа Александр Теньков на своей странице в Instagram сообщил, что подозрения пали на бывшего директора школы села Алексеевского. Мужчина уволился "до появления в СМИ сообщений об инциденте". В школе работает специальная комиссия, изучаются обстоятельства дела.