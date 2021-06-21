Экс-директора волгоградского элеватора обвиняют в растрате на сумму более 320 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Бывший директор элеватора обвиняется в растрате вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения на сумму свыше 320 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего бывшего директора элеватора. Он обвиняется в совершении пяти эпизодов преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата вверенного имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Сумма растраты превысила 320 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-директор в период с 2017 по 2019 годы в нарушение условий договоров хранения зерновой продукции переводил с лицевых счетов сельхозтоваропроизводителей на счета подконтрольных ему фирм данные о правах на пшеницу. Впоследствии пшеница продавалась, а полученными деньгами директор элеватора распоряжался по своему усмотрению. Всего таким способом пяти поклажедателям причинен ущерб на сумму более 320 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Вину в содеянном экс-директор элеватора не признает.