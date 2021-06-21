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По факту ДТП в Башкирии возбудили уголовное дело

Двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 21 июня. Двое пострадавших в ДТП в Кушнаренковском районе Башкирии госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в Минздраве республики.

"Оба находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

По данным МВД по республике, 20 июня в Кушнаренковском районе на 1299 км автодороги Москва - Уфа легковой автомобиль Ford столкнулся со стоявшей фурой Scania. По предварительным данным, грузовик был вынужден остановиться на крайней левой полосе из-за поломки. В результате ДТП пассажир Ford - 11-летний школьник - умер не месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и еще один 11-летний мальчик были доставлены в больницу.

По информации ведомства, в Ford домой после тренировки по хоккею возвращались тренер и два мальчика. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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