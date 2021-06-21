Полиция Башкирии разоблачила сообщество обнальщиков с оборотом в 1 млрд рублей

ТАСС, 21 июня. Уголовное дело возбудили в Башкирии после разоблачения банды обнальщиков, незаконный доход которых составил более 100 миллионов рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД по республике.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации о создании организованного преступного сообщества и участии в нем. В настоящее время установлены 20 участников преступного сообщества. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц, нелегальный оборот денежный средств составил более 1 млрд рублей. По предварительным данным, незаконный доход составил более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, организовала группу 32-летняя жительница Уфы. Сообщество арендовало квартиры, которые фактически использовались в качестве офисов. В целях конспирации адреса съемных квартир регулярно менялись.

"Некоторые участники группы занимались поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли им свои личные документы для оформления их в качестве учредителей или номинальных руководителей фирм-однодневок. Другие сообщники изготавливали поддельные документы, создавали видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности и готовили отчеты в налоговые органы либо выполняли функции "инкассаторов" - обналичивали денежные средства. Также в состав преступного сообщества входили в качестве участников трое сотрудников банков г. Уфы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, помимо незаконного обналичивания денежных средств, организованное преступное сообщество помогало заинтересованным коммерческим учреждениям составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенная затратная часть предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного налога на добавленную стоимость.