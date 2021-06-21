Жительницу Удмуртии подозревают в убийстве 13-летнего сына

ИЖЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Жительница Удмуртии подозревается в убийстве своего спящего 13-летнего сына, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщается на странице регионального управления СК РФ по Удмуртии в соцсети "ВКонтакте".

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - "Убийство малолетнего"). По данным следствия, в утреннее время 19 июня 34-летняя женщина, находясь по месту жительства в одном из домов Сарапула, нанесла своему спящему сыну ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что подозреваемая задержана, назначены экспертизы.

Следователи приступили к допросу свидетелей, в том числе соседей и родственников погибшего.

В пресс-службе прокуратуры Удмуртии сообщили, что женщина состоит на учете в лечебно-психиатрическом медицинском учреждении. Отмечается, что ведомством организована проверка причин и условий, способствовавших гибели подростка. В том числе будет проверено соблюдение законодательства о профилактике всеми субъектами системы профилактики, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.