СМИ: в Хорватии осквернили более 15 православных могил

ЗАГРЕБ, 21 июня. /ТАСС/. Неизвестные разрушили 17 надгробий на православном кладбище в поселке Ковачевац (вблизи города Нова-Градишка, Хорватия), расположенном в 110 километрах к востоку от столицы. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTRS.

"Акты вандализма такого масштаба беспрецедентны в Новой-Градишке и его окрестностях. На православном кладбище в Ковачевце были полностью разрушены 17 памятников, в основном написанных кириллицей. Также были уничтожены некоторые деревянные кресты", - сообщили в эфире телеканала.

"Нельзя оставаться равнодушным к этому. Это известие явилось ударом для всех нас", - сообщил в интервью телеканалу Горан Ногич, президент Совета сербского национального меньшинства Новой-Градишки. В свою очередь местные органы полиции сообщили, что занимаются расследованием и поиски преступников уже ведутся.

Снос надгробий в Ковачевце - не единичный случай. Православное кладбище в Новой-Градишке в последние годы часто становилось объектом вандалов. Каждый акт вандализма вызывает у проживающих здесь сербов тревогу и страх. Согласно последней переписи, в Новой-Градишке проживало 670 сербов, однако их количество уменьшается. Некоторые даже перестают объявлять себя сербами, опасаясь за свою судьбу, утверждают представители сербской общины из этого района.