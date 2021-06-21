Три человека погибли, столкнувшись на автомобиле с лошадью на трассе в Татарстане

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП с лошадью на трассе в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в МВД по Татарстану.

"У села Бикбулово Мензелинского района произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один с различными травмами направлен в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным МВД по Татарстану, водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на лошадь, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.