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Три человека погибли, столкнувшись на автомобиле с лошадью на трассе в Татарстане

ДТП произошло у села Бикбулово Мензелинского района

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП с лошадью на трассе в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в МВД по Татарстану.

"У села Бикбулово Мензелинского района произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один с различными травмами направлен в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным МВД по Татарстану, водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на лошадь, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

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