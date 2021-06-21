Губернатор Орловской области призвал помочь в поисках пропавшей девятилетней девочки

ТАСС, 21 июня. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона помочь в поисках девятилетней Вики Гнедовой, пропавшей 18 июня в селе Казарь Залегощенского района, а также оказать содействие волонтерам, которые нуждаются в расходных материалах и оборудовании для поиска ребенка.

"Поисково-спасательные отряды "Лиза Алерт" и "Путеводная звезда" продолжают поиски, но о местонахождении ребенка по-прежнему неизвестно. Я призываю всех, кто имеет такую возможность, принять участие в судьбе девочки, на счету каждая минута, и медлить нельзя!" - написал Клычков в своем Instagram.

Он отметил, что поисковые отряды нуждаются в расходных материалах и оборудовании, среди которых необходимые для штаба кулеры с питьевой водой, палатки для сна, прожекторы, удлинители, фонари, аккумуляторы и прочее. "Со своей стороны я тоже окажу помощь, исходя из наших личных возможностей", - подчеркнул глава региона.

Поиски девятилетней Вики Гнедовой в Орловской области ведутся с 18 июня. Девочка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. К поискам ребенка привлечены полиция, следователи, поисковые отряды, в том числе из соседних регионов, всего задействовано свыше 300 волонтеров. По факту исчезновения ребенка СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").