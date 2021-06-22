Лесные пожары на площади более 64 тыс. га действуют в регионах России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади более 64 тыс. га, за сутки было ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 1 111 га. На 00:00 мск 22 июня на территории Российской Федерации действовало 98 лесных пожаров на площади 64 300 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, где действует 10 пожаров на площади 32 855 га, наибольшее число возгораний - 40 на площади 30 629 га - действует в Якутии. В Красноярском крае действует девять пожаров на площади 276 га, в Свердловской области - 14 пожаров на площади 156 га. Также пожары зафиксированы в Курганской, Магаданской, Тюменской, Кировской областях, в Пермском крае, республиках Башкортостан и Бурятия, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Хабаровском крае, на Сахалине.

Пожары тушат почти 4 тыс. человек, задействовано 740 единиц техники, 79 воздушных судов следят за обстановкой, еще 23 воздушных судна задействовано в тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, Режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 53 субъектах РФ.