На Камчатке возбудили уголовное дело в связи с затоплением маломерного судна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело на Камчатке по факту затопления маломерного судна в акватории Берингова моря. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации следствия, инцидент произошел 19 июня в акватории Берингова моря, примыкающей к Олюторскому району Камчатского края. В результате случившегося один человек погиб, местонахождение двоих других устанавливается.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Сейчас в Олюторском районе Камчатки облачно, ветер около 2 м/с. Поисковые мероприятия рыбаков продолжаются.