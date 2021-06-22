Экс-главу Фонда капремонта Колымы приговорили к пяти годам условного заключения

ТАСС, 22 июня. Магаданский городской суд признал виновным в коммерческом подкупе бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Колымы Гаптрашида Гизатуллина и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Гизатуллину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных некоммерческих организациях, сроком на три года", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, вину в предъявленном обвинении подсудимый признал. Он раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

Осенью прошлого года в целях оптимизации процесса получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт трех многоквартирных домов в Магадане представитель подрядчика обратился в Фонд капремонта области по вопросу согласования изменений в договоры подряда. Было предложено вместо государственной экспертизы предусмотреть проведение негосударственной. Гизатуллин согласился на такой шаг за вознаграждение в 660 тыс. рублей. Деньги в качестве коммерческого подкупа он получил в ноябре 2020 года. В отношении Гизатуллина было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере").