В Приамурье шесть населенных пунктов остаются без транспортного сообщения из-за паводка

ТАСС, 22 июня. Дождевой паводок оставил без транспортного сообщения шесть населенных пунктов в Магдагачинском, Зейском и Сковородинском районах Амурской области. Подтоплено 24 жилых дома и более 50 приусадебных участков, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Без автотранспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов: п. Толбузино, п. Кузнецово, п. Апрельский Магдагачинского района; с. Сиан, с. Амуро-Балтийск Зейского района; с. Игнашино Сковородинского района. По информации администраций, тяжелобольных жителей в этих населенных пунктах нет, имеется запас продуктов питания и медикаментов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, под воздействием паводка находятся пять районов. 19 жилых домов и 49 приусадебных участков затоплены в селе Черняево Магдагачинского района, еще пять жилых домов и восемь приусадебных - в селе Игнашино Сковородинского района. На отдельных участках дорог проезд возможен только на технике высокой проходимости. Сотрудники МЧС, в том числе прибывшие из соседних регионов, оказывают помощь населению: перевозят на лодках, доставляют питьевую воду, круглосуточно следят за паводковой обстановкой.

По информации областного правительства, из зоны подтопления эвакуировано 103 человека, из них 34 ребенка. "В пунктах временного размещения разместились 42 человека, из них 13 детей, остальные остановились у родственников. Развернуто 14 нештатных гидрологических постов. Контроль за гидрологической обстановкой осуществляется круглосуточно с интервалом каждые 2 часа", - следует из сообщения на сайте правительства Амурской области. Уточняется также, что всего группировка спасателей в области составляет более 200 человек.

По прогнозам гидрологов, с 24 по 27 июня на реках Амур и Зея ожидаются максимальные подъемы уровня воды до отметки опасного явления в связи со смещением паводка из Забайкальского края и КНР. В зону затопления попадают несколько улиц Благовещенска и близлежащие поселок Зазейский, село Верхнеблаговещенское, Белогорье. Их жителям рекомендуют эвакуироваться. Власти объявили режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным гидрологическим прогнозом.