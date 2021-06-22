Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в 150 км от Пекина

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксированы в 150 км к северо-западу от административной границы Пекина. Об этом во вторник сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 11:14 по местному времени (06:14 мск) в уезде Чжанбэй в провинции Хэбэй. Очаг залегал на глубине 10 км и находился в 50 км к северо-западу от города Чжанцзякоу (около 4,4 млн жителей).

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

В феврале 2022 году Чжанцзякоу наряду с Пекином будет принимать XXIV зимние Олимпийские игры.