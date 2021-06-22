Жителя Забайкалья приговорили к условному сроку за хищение золота на 26 млн рублей

ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Могочинский районный суд Забайкальского края приговорил к четырем годам пяти месяцам лишения свободы условно жителя поселка Атамановка Сергея Кесарина. Мужчина за полгода похитил с золотодобывающего предприятия почти шесть кг золота стоимостью 26 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по региону.

"Установлено, что работник одной из золотодобывающей компаний Сергей Кесарин, имея доступ к непосредственной работе с драгоценным металлом, в течение полугода похитил с предприятия для дальнейшего сбыта около шести кг химически чистого природного золота стоимостью свыше 26 миллионов рублей. Суд признал Кесарина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет пяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 158 "Кража в особо крупном размере", а также ч. 4 ст. 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов". Само золото изъяли и вернули предприятию.