{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве неизвестные заминировали здания Госдумы и Мосгордумы

Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Мосгордумы, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне неизвестные прислали на электронную почту информацию о том, что здание Госдумы и Мосгордумы заминированы. На место выезжали сотрудники полиции, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут поиск неизвестных, сообщивших об угрозе взрыва. По данному факту проводится проверка.

Теги
Россия
В Челябинской области на реке Ай произошла массовая гибель рыбы
Инцидент взяло на контроль Министерство экологии области
Читать полностью