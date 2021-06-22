В Москве неизвестные заминировали здания Госдумы и Мосгордумы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Мосгордумы, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне неизвестные прислали на электронную почту информацию о том, что здание Госдумы и Мосгордумы заминированы. На место выезжали сотрудники полиции, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские ведут поиск неизвестных, сообщивших об угрозе взрыва. По данному факту проводится проверка.